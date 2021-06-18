Кокорин поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании на Евро-2020

Игрок итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании, передает «РБ Спорт».

«Не знаю, как нужно играть. Главное выиграть хотя бы 1:0. Но, как правильно сыграть, лучше подскажет тренерский штаб. В сборной России все профессионалы, они занимаются футболом, готовятся к играм. Все понимают степень важности турнира и матчей», — сказал Кокорин.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер сборной Дании Каспер Юльманн пообещал сделать все возможное, чтобы обыграть Россию.