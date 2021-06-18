Игрок «Тампы» Кучеров вышел 4 место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли

В ночь на 18 июня «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Российский хоккеист Никита Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на счету Кучерова 118 (41+77) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Ему удалось обогнать по этому показателю Сергея Зубова (117). Кучеров отстает лишь от Александра Овечкина (134), Евгения Малкина (171) и Сергея Федорова (176).

В игре с «островитянами» отличились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. За проигравшую команду шайбу забросил Кэл Клаттербак.

В серии до четырех побед со счетом 2:1.

Кубок Стэнли. 1/2 финала. 3-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтинг» — 1:2

0:1 — Янни Гурд (Блейк Коулман, Эрик Чернак) — 10:05

1:1 — Кэл Клаттербак (Мэтт Мартин, Кейси Сизикас) — 37:01

1:2 — Брейден Пойнт (Виктор Хедман, Никита Кучеров) — 39:42.

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