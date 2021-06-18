Бубнов считает, что ничья в матче с Данией станет для России хорошим результатом

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании, передает Sportbox.

«Просто отбиться не получится — нужно предлагать контригру. Наши столкнутся с хорошим темпом, и датчане, которые вновь сыграют дома, думаю, будут владеть преимуществом. Ничья станет для сборной России хорошим результатом», — сказал Бубнов.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что уже думает о матче с Россией.