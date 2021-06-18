Экс-игрок сборной России по футболу раскритиковал жизнь в США

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США, рассказал о жизни в стране.

«Тут все дорого, но сервис дерьмо. У нас в России, когда в ресторан приходишь, тебя буквально облизывают. Недавно приехал на мойку, если переводить с долларов на рубли, то потратил 3,5 тысячи. И мне машину внутри грязными тряпками вытирали», — сказал Торбинский на YouTube-канале «Красава».

Летом 2019-го Торбинский вместе с семьей окончательно переехал в Майами. Сам футболист рассказал, что окончательно решил по окончании карьеры жить в США еще в 2017 году, а само желание постепенно формировалось начиная с 2011 года, когда футболист познакомился с хоккеистом Ильей Ковальчуком, который выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сейчас Торбинский тренирует молодежную команду «Майами Юнайтед».

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий сейчас в Майами, рассказал о полицейских в США.