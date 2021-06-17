Хабиб рассказал, что хочет играть в Английской премьер-лиге

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов порассуждал о возможности начать футбольную карьеру.

Напомним, клуб Олимп — Футбольной профессиональной лиги (Олимп — ПФЛ) «Легион Динамо» из Махачкалы предлагал Хабибу профессиональный контракт.

«Если играть, то в Премьер-Лиге. Не российской — английской. А так, если играть профессионально — мне скоро 33 года будет, поэтому куда уже дергаться? Но какую-то футбольную историю мне бы хотелось построить», — сказал Хабиб в эфире YouTube-канала «Вестник MMA».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб высказался о проблеме наркотиков среди молодежи, которая существует в его родном Дагестане.