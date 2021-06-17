Экс-футболист «Локомотива» и сборной России рассказал о дружбе с Эриксеном

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном.

«С Эриксеном достаточно хорошо знакомы: когда выступали за «Аякс», мы целый год сидели рядом в раздевалке. В то время у нас была хорошая команда, тесно общались и часто проводили время вместе: ходили по ресторанам, гуляли. Здорово, когда команда позволяла себе так хорошо общаться — это своеобразный тимбилдинг, когда все друг за друга. Когда собирались командой, покупали вино бутылками. В Европе больше доверяют футболистам — они сами знают, как нужно готовиться к матчу», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

17 июня во время матча Дания — Бельгия состоялась акция поддержки в честь Эриксена. на десятой минуте матча на несколько секунд игра была прервана. Бельгийцы также не стали праздновать свои голы в честь датского футболиста.

Булыкин провел в «Аяксе» сезон-2011/2012. Эриксен выступал за амстердамский клуб с 2010 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что медработник рассказал о первых словах Эриксена после реанимации.