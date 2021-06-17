Де Брёйне вышел на замену и принес Бельгии победу над Данией в матче Евро-2020

В Копенгагене состоялся матч группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии. Матч соперники сборной России по группе В закончился победой бельгийцев со счетом 2:1.

Юссуф Поульсен открыл счет в матче уже на второй минуте, да и вообще в первом тайме датская команда по всем параметрам превосходила более именитого соперника. В перерыве главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил на поле лидера команды Кевина де Брёйне, который пропускал матч первого тура против России из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Уже через десять минут после своего появления на поле де Брёйне стал автором голевой передачи, он ассистировал Торгану Азару.

Позже на замену вышли Эден Азар и Аксель Витсель, чья форма и участие в турнире также были под вопросом.

На 71-й минуте Бельгия провела еще одну классную атаку, в которой поучаствовали Лукаку и оба Азара, а завершил ее четким ударом в ближний угол все тот же де Брёйне. Праздновать свои голы бельгийцы не стали в честь Кристиана Эриксена, акция имени которого состоялась на десятой минуте матча. На несколько секунд игра была прервана.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что матч Евро-2020 Дания — Бельгия был приостановлен на десятой минуте в честь Эриксена.