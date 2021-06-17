Матч Евро-2020 Дания — Бельгия был приостановлен на десятой минуте в честь Эриксена

Матч группового этапа Евро-2020 Дания — Бельгия в Копенгагене был приостановлен после десятой минуты на несколько секунд. Это произошло в честь Кристиана Эриксена, который в первом туре пережил остановку сердца во время игры с финнами.

К этому моменту датчане уже выигрывают со счетом 1:0.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее медработник рассказал о первых словах Эриксена после реанимации.