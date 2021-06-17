Уткин назвал Дзюбу феноменально самовлюбленным перцем

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу поведения нападающего сборной России Артема Дзюбы после матча с национальной командой Финляндии, в котором команда Станислава Черчесова победила 1:0.

«Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал», — написал Уткин в своем telegram-канале.

В первом матче российская команда со счетом 0:3 уступила Бельгии. Затем со счетом 1:0 переиграла сборную Финляндии, сохранив таким образом шансы выйти в плей-офф турнира. Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут против команды Дании в Копенгагене 21 июня.

Ранее тренер Ташуев сказал, что Дзюба не очень хорошо выглядел в игре с Финляндией.