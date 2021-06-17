Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

В Бухаресте состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Северной Македонии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 2:1.

В составе победителей голы в первом тайме забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Во втором тайме в ворота Украинцев был назначен пенальти, Георгий Бущан отразил удар Эзджана Алиоски, но мяч отскочил к нему же и со второй попытки уже не промахнулся. На 84-й минуте пенальти били уже украинцы, но Руслан Малиновский не сумел переиграть Столе Димитриевски.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С.

Украина — Северная Македония — 261 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 29 (1:0); Яремчук, 34 (2:0); Алиоски, 57 (2:1).

Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко поднялась в турнирной таблице группы C на третье место и продолжает борьбу за выход в плей-офф

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во время матча украинские фанаты оскорбляли президента России Владимира Путина.

Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

Ранее сообщалось, что ы Госдуме призвали жестко наказать украинских фанатов за оскорбление Путина на матче Евро.