Валуев призвал не искать политический подтекст в оскорблении Путина украинскими фанатами

Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста в оскорблениях президента России Владимира Путина украинскими фанатами на матче Евро-2020 в Бухаресте Украина — Северная Македония.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться», — сказал Валуев в интервью «Газете.Ru».

Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

При этом российские болельщики в фан-зоне в Санкт-Петербурге радуются голам украинской сборной.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали жестко наказать украинских фанатов за оскорбление Путина на матче Евро.