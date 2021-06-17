Канделаки жестко ответила депутату Госдумы, обвинившему «Матч ТВ» в «пропаганде гомосексуализма»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, который обвинил телеканал в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Вот есть депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. Человек удивительной биографии. Искренне рекомендую вам ознакомиться. Когда было выгодно — седлал протест автомобилистов. Когда выгода сменилась — начал репрессировать тот же протест, который разжигал, и тех же автомобилистов, которые вознесли его на политические вершины.

Увидел депутат Лысаков трансляцию матча французского чемпионата по футболу «Монако» — «Ренн» на «Матч ТВ». Разглядел радугу на номерах футболистов и решил обвинить нас (!) в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних»

Канделаки подметила, что в футбольном клубе «Монако» играет Александр Головин, который демонстрирует трудолюбие и упорство. Также генеральный продюсер пояснила, что канал никак не влияет на сигнал из Франции, а также на их внутреннюю политику и толерантность.

«А еще мы не Иран, чтобы 100 раз прерывать трансляцию из-за демонстрации женских коленей. Но депутату Лысакову нужен, конечно, Иран. А на самом деле — хайп и цитируемость за чужой счет», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее Тина Канделаки заявила, что не рекомендует никому пиариться на истории Бузовой и Губерниева.