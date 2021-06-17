Президент «Реала» трогательно обратился к Рамосу на прощальной пресс-конференции

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес произнес трогательную речь на прощальной пресс-конференции Серхио Рамоса. Капитан «сливочных» ушел после 16 лет в команде.

«Эта мероприятие является очень эмоциональным для всех мадридистов и для меня лично. Это нелегкий день для президента «Реала». Мы провели очень много времени вместе с Серхио, это было время, наполненное любовью.

Не забуду тот день в 2005 году, когда мы подписали Серхио. Ему было всего 19 лет. Это был мой первый трансфер испанского игрока в «Реал». Совершить сделку было нелегко, но мы были уверены, что Рамос нам нужен.

Прошло 16 лет с того момента. Серхио всегда был примером для всех наших фанатов и стал одной из самых великих легенд «Реала». Он навсегда останется в нашей памяти как игрок, который доказывал, что «Реал» никогда не сдается.

Дорогой Серхио, для миллионов мадридистов по всему миру ты всегда будешь «человеком Десимы» (десятого кубка Лиги чемпионов в истории «Реала». — «Газета.Ru»).

Твой гол на 93-й минуте стал настоящим символом этого клуба (Рамос сравнял счет в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14 с «Атлетико», после чего матч перешел в дополнительное время, и «сливочные» одержали итоговую победу со счетом 4:1. — «Газета.Ru»).

Очень сложно завоевать столько титулов, сколько ты взял с «Реалом». 22 кубка — ты самый титулованный мадридист в истории наряду с Марсело.

Ты забил 101 гол в «сливочной» футболке — впечатляющая цифра для защитника. Ты провел в «Реале» 671 матч. Но гораздо важнее всех этих цифр тот факт, что ты стал одним из самых великих капитанов клуба. И одним из самых любимых.

Мне сегодня тяжело, потому что ты всегда был особенным для меня. Вместе мы вместе пережили очень успешный период в истории «Реала». Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, куда бы ни пошел, и помни, что «Реал» — всегда твой дом», — подытожил Перес.

Ранее сообщалось, что Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции в «Реале».