Быстров заявил, что Рюдигер из семьи каннибалов после эпизода с укусом Погба

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров иронично прокомментировал эпизод, произошедший в матче Франция — Германия с Антонио Рюдигером и Полем Погба.

Напомним, в конце первого тайма Рюдигер укусил Погба. После укуса немец сзади обнял соперника. Возможно, футболист сборной Германии просто хотел пошутить.

«Один просто из семьи каннибалов. Сзади укусил, спереди потрогал. Это первый эпизод, где ВАР накосячил.

Непонятно, почему система ВАР не вмешалась, когда каннибал укусил за спину человека. Суареса за это отстранили, да? На сколько? Вдруг у него бешенство, и что?» – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Сборная Франции победила Германию со счетом 1:0. На 20 минуте встречи мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее Антонио Рюдигер рассказал, что он думает об инциденте с Полем Погба.