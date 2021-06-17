Погба не считает, что Рюдигер его укусил в матче Франция — Германия на Евро

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, что он думает об инциденте с хавбеком сборной Франции Полем Погба, который произошел в матче их национальных команд в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, в конце первого тайма Рюдигер укусил Погба. После укуса немец сзади обнял соперника. Возможно, футболист сборной Германии просто хотел пошутить.

«Я не должен был прижиматься ртом к его спине. Это выглядело не лучшим образом. Мы с Полем очень дружелюбно пообщались после окончания матча. Он сказал мне то же, что позднее заявил в послематчевом интервью — что это не был укус, как многим показалось изначально», — приводит слова немца Evening Standard.

Сборная Франции победила Германию со счетом 1:0. На 20 минуте встречи мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро игрок сборной Германии поразил собственные ворота.