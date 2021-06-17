Нападающего «Ростова» дисквалифицировали на полгода за допинг

Форвард «Ростова» Владимир Обухов был дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на полгода за нарушение антидопинговых правил, информирует РИА «Новости».

Также источник сообщает, что срок дисквалификации будет отсчитываться с 4 июня.

Напомним, ранее ФИФА открыла дела против троих российских футболистов, обвинив их в приеме допинга. Подозреваемыми стали нападающий «Ростова» Владимир Обухов, защитник «Звезды» Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова, выступавшая за женскую сборную U17. При этом Обухов обвиняется еще и в попытках скрыть следы допинга.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей за «Ростов» и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Владимир Обухов до 4 мая должен предоставить в ФИФА объяснения по обвинению в допинге.