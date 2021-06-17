Губерниев о матче Финляндия — Россия на Евро: почему Дивеев все время бегал за Пукки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру некоторых футболистов сборной России в матче с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Сафонов — всё по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев всё время бегает за Пукки, который его явно быстрее? Хотя Дивеев полезно действовал в отборе! Видно, что Баринову не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало!

Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Спасибо Миранчуку за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал качество футбола в матче Финляндия — Россия.