Губерниев о матче Финляндия — Россия на Евро: почему Дивеев все время бегал за Пукки
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру некоторых футболистов сборной России в матче с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.
«Сафонов — всё по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев всё время бегает за Пукки, который его явно быстрее? Хотя Дивеев полезно действовал в отборе! Видно, что Баринову не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало!
Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Спасибо Миранчуку за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.
В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Финляндия — Россия — 0:1
Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал качество футбола в матче Финляндия — Россия.