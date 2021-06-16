Сборная Италии первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Италии после победы над сборной Швейцарии первой из всех участников вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 3:0. Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

На 26 минуте матча счет открыл Мануэль Локателли. Через семь минут после перерыва Локателли оформил дубль. В самом конце игры отличился Чиро Иммобиле.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче итальянцы сыграют против с Уэльсом. Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Матч 1/8 финала, в котором сыграет сборная Италии состоится 26 июня в Лондоне. Соперником станет команда, занявшая второе место в группе С (Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

Чемпионат Европы — 2020. Группа А

Италия — Швейцария — 3:0

Голы: 1:0 — Локателли — 26; 2:0 — Локателли, 52; 3:0 — Иммобиле, 89.

Ранее сообщалось, что сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции в матче Евро-2020.