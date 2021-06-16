Бывший врач сборной России считает, что Фернандес сможет сыграть в матче с Данией

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что Марио Фернандесу удалось избежать серьезной травмы в игре против сборной Финляндии.

«К счастью, у Марио Фернандеса не самый худший расклад. Возможно, уже к следующей игре против Дании он будет готов. Травма могла понести за собой нарушение работы опорно-двигательной системы. Это намного хуже», — передает слова Василькова Sport24.

Фернандес неудачно приземлился на спину на 25-й минуте игры. Он не смог продолжить встречу. Пресс-служба сборной России сообщила, что у игрока не зафиксировано повреждение позвоночника. Футболист вылетел с командой в Москву.

Встреча России и Финляндии завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.