Украинский депутат рассказал о своей акции в честь поражения сборной России

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что не только во Львове, где раздавали бесплатное пиво за каждый мяч в ворота сборной России в матче с Бельгией, устраивали подобные мероприятия, но и он сам организовал акцию в честь поражения России.

«Не только во Львове устраивали мероприятия к проигрышу России, я тоже организовывал такую акцию: после победы Бельгии над Россией мы перевели 50 гривен на счет всех пользователей [компании] такси и службы доставки еды. Поэтому могу вас заверить, эта тема действительно очень популярна в нашей стране. Вы спрашиваете, есть ли чему беспокоиться, так я отвечу – да. Россия становится изгоем даже в спортивном мире», — заявил Гончаренко.

Также Гончаренко прокомментировал реакцию России на форму сборной Украины, в которой она играет на Евро-2020.

Напомним, на футболках украинской команды есть карта страны, на которой присутствует Крым, а также имеется лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

«Во-первых, на нашу форму в первую очередь отреагировала именно Россия и именно Россия придает такое огромное значение надписям на нашей футболке. Для наших изображение карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, а также фраза «Слава Украине! Героям слава!», являются абсолютно нормальными атрибутами нашей страны, и они не вызвали никаких лишних обсуждений», — сказал Гончренко «Газете.Ru».

Ранее сообщалось о том, что во Львове болели против сборной России в матче с Бельгией.