Игрока сборной Швеции призвали лишить гражданства

Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Форвард краснодарцев во время игры упустил отличный шанс для взятия ворот, что стало поводом для оскорблений в адрес игрока в социальных сетях. Некоторые фанаты даже стали призывать лишить игрока гражданства Швеции.

«Мы проследим и просканируем комментарии. У нас есть прямой контакт с нашим отделом безопасности на случай, если потребуется действовать, — сообщается в заявлении представителей шведской сборной.

18 июня в Санкт-Петербурге сборная Швеции встретится со Словакией, а 23 июня там же сыграет с Польшей.

После первого тура турнирную таблицу в группе E возглавляет сборная Словакии, имея в активе три очка. Испанцы и шведы после очной встречи имеют по одному очку, а команда Польши после первой игры набрать очков не смогла.

Матчи Евро-2020 стартовали 11 июня. Финальная встреча пройдет 11 июля.

Евро-2020. Группа E

Испания — Швеция — 0:0

Ранее сообщалось, что Маркус Берг не смог реализовать опасный момент в матче с Испанией, после чего болельщики начали травлю игрока и его семьи в социальных сетях.