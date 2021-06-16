Защитник сборной Франции заявил, что потерял сознание в матче с Германией

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о своем столкновении с Робином Госенсом в матче со сборной Германии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Это был большой шок, и я потерял сознание на 10 или 15 секунд», — приводит слова защитника beIN Sports.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. На 20 минуте встречи мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось, что после приземления парашютиста на поле перед матчем Франция — Германия несколько человек получили повреждения и попали в больницу.