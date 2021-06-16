Экс-жена Аршавина заявила, что у нее больше нет сил бороться за жизнь

Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Кузьмина сделала публикацию в Instagram, в которой написала, что больше не может бороться ни за здоровье, ни за возращение лица, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше.

«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. У меня и моих детей забрали все», — говорится в публикации.

Напомним, Аршавин и Кузьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь. Они развелись в 2019 году.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее, Андрей Аршавин заявил, что что финны у него ассоциируются с червивыми грибами.