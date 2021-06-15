Рюдигер укусил Погба во время матча Франция — Германия

В эти минуты проходит матч Евро-2020 между Францией и Германией.

После 52 минут игры французы ведут со счетом 1:0.

В конце первого тайма игрок немецкой команды Антонио Рюдигер укусил Поля Погба. После укуса Рюдигер сзади обнял соперника. Возможно, немецкий футболист просто хотел пошутить.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что перед матчем Евро-2020 Франция — Германия на поле приземлился парашютист.