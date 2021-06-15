Олич покинул пост тренера ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА в Twitter сообщает о том, что Ивица Олич покинул пост главного тренера армейцев.

«ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий», — говорится в сообщении.

Хорват был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на Евро-2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о назначении хорвата Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.