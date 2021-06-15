Португалия обыграла Венгрию в матче Евро-2020

На Евро-2020 сборная Венгрии уступила Португалии в стартовом матче группы F.

Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 0:3. За десять минут до конца поединка венгр Сабольч Шен забил мяч, но он был отменен из-за офсайда. А на 83 минуте Рафаэл Геррейру вывел португальцев вперед. В следующей атаке действующие чемпионы Европы получили право на пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. В компенсированное время Роналду оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре Венгрия сыграет против против Франции. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Португальцы встретятся с Германией. Матч состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F

Венгрия — Португалия — 0:3

Голы: 0:1 — Геррейру, 84; 0:2 — Роналду, 87; 0:3 — Роналду, 90.

Ранее Роналду установил рекорд чемпионатов Европы в матче с Венгрией.