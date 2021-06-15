Полиция начала расследование из-за травли игрока сборной Швеции и его семьи

14 июня Швеция сыграла вничью на Евро-2020 с Испанией.

Футболист сборной Швеции и «Краснодара» Маркус Берг не смог реализовать опасный момент. Болельщики начали травлю Берга и его семьи в социальных сетях.

«У Берга нет никаких проблем с тем, что его критикуют как игрока. Когда эта критика доходит до его семьи или его как личности, то это переходит границы футбола. Полиция в Швеции расследует некоторые вещи, которые были написаны Бергу и его семье», — передает слова журналиста Майкла Вагнера Sport24.

18 июня в Санкт-Петербурге сборная Швеции встретится со Словакией, а днем позже команда Испании сыграет в Севилье с Польшей.

Ранее защитник сборной Швеции Виктор Линделеф был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Испании.