Бузова посвятила Губерниеву ироничное стихотворение

Певица Ольга Бузова посвятила стихотворение журналисту Дмитрию Губерниеву, с которым у нее случился конфликт в прямом эфире «Матч ТВ».

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Хоть Дима дорог самому Эфросу,

Размер таланта уступает хвастовству.

Что там блогеры, шпионы,

Премьеры, президенты и вожди.

В тени Герострата ему так уютно стало,

Что ум и честь вдруг сбежали сами», — написала Бузова в Instagram.

Ранее Губерниев раскрыл смысл своих вопросов Бузовой.