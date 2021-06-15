Депутат Лебедев назвал Бузову и Губерниева идиотами

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о конфликте между журналистом Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой, передает Sport24.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Я вообще считаю, что на спортивном канале не должно быть таких передач. Показывайте спорт. Для этого создан спортивный канал. Почему не показывают MLS, НХЛ, UFC, а показывают двух идиотов: Бузову с Губерниевым? Зачем?» — сказал Лебедев.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.