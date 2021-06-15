Экс-гендиректор «Зенита» заявил, что если бы Дзюбы не было, его стоило бы придумать

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Нападающий сборной России Артем Дзюба Нападающий сборной России Артем Дзюба
Нападающий сборной России Артем Дзюба
Reuters

Бывший генеральный директор петербургского «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых и национальной команды Артеме Дзюбе.

«Если бы Дзюбы не было, его стоило бы придумать. Играет, забивает, жжет на поле и за пределами. Есть люди, притягивающие к себе сложности и проблемы. А есть те, кто постоянно ловит 220 вольт, но кому всё сходит с рук. Дзюба, конечно, относится ко второй категории. Очень нужное для футбола явление, всячески приветствую», — приводит слова Черкасова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы — 2020 россияне уступили Бельгии со счетом 0:3.

Следующий матч с Финляндией пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин сравнил Артема Дзюбу с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко.