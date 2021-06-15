Глава Чечни Кадыров сравнил Хабиба и бойца UFC Чамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал спортивную форму экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и шведского боца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, выступающего в UFC в полусредней и средней весовых категориях.

«На данный момент уже Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В свое время лучше был он. И Хабиб это доказал в октагоне. Нурмагомедов достиг своих целей и ушел из спорта. Теперь он помогает молодым спортсменам. У него своя лига, бизнес.

У нас нет с ним проблем. Я сказал, что он — проект UFC, а некоторые захотели это преподнести по-другому. Я если бы хотел что-то про Хабиба сказать, сказал бы по-другому. Но у меня нет ничего плохого, чтобы сказать про него, — сказал Кадыров в Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

27-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы за девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом.

Ранее Рамзан Кадыров ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым.