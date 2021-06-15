Собчак поддержала Губерниева в скандале с Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандальный эфир певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Метод Собчак идет по свету!! Кажется, что в фильме про Тату я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым». Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флэшмобу должны присоединиться все», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее Оксана Баюл поддержала Ольгу Бузову после скандала с Дмитрием Губерниевым.