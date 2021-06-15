Уголовное дело возбудили после ножевого ранения хоккеиста Ямщикова

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Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2... Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2...
Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2...
Maxim Shemetov/Reuters

Московская полиция возбудила уголовное дело после нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня на Цветном бульваре. Между хоккеистом и один из посетителей ресторана разгорелся конфликт, в хоте которого неизвестный ножом ранил Ямщикова. Пострадавший был доставлен в больницу с глубоким ранением шеи. Злоумышленник был задержан.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».

В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда спортсмен избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа.

Ранее сообщалось, что волейболиста «Динамо» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы. Неизвестный пару раз ударил спортсмена, после чего спортсмен упал и ударился головой об асфальт. После инцидента пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа.