Уголовное дело возбудили после ножевого ранения хоккеиста Ямщикова

Московская полиция возбудила уголовное дело после нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня на Цветном бульваре. Между хоккеистом и один из посетителей ресторана разгорелся конфликт, в хоте которого неизвестный ножом ранил Ямщикова. Пострадавший был доставлен в больницу с глубоким ранением шеи. Злоумышленник был задержан.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».

В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда спортсмен избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа.

Ранее сообщалось, что волейболиста «Динамо» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы. Неизвестный пару раз ударил спортсмена, после чего спортсмен упал и ударился головой об асфальт. После инцидента пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ушиб головного мозга и перелом черепа.