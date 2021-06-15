Испания установила рекорд Евро по владению мячом в матче со Швецией

Сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по владению мячом в матче первого тура группового этапа против команды Швеции, сообщает Opta Jose.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Ла Картуха», завершилась со счетом 0:0. Испанские футболисты в этой игре владели мячом 85,1% времени. Отмечается, что эти статистические данные начали фиксироваться с 1980 года.

Также испанцы нанесли 17 ударов по воротам соперника, из которых пять пришлись в створ. Шведы пробили по воротам четыре раза, ни разу не попав по воротам.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. 18 июня в Санкт-Петербурге сборная Швеции встретится со Словакией, а днем позже команда Испании сыграет в Севилье с Польшей.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Швеции Виктор Линделёф признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Испании. Футболист провел на поле весь матч и не позволил соперникам отличиться.