В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена

В столице Дании появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает официальный инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Копенгагене.

Каждый желающий может прийти к стене и написать пожелания известному датскому футболисту. Сейчас Кристиан Эриксен находится в больнице.

Напомним, что во второй игровой день чемпионата Европы — 2020 игрок миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против команды Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Сборная Финляндии, забив единственный гол, одержала победу над датчанами. Лучшим игроком матча был признан госпитализированный Кристиан Эриксен.

Ранее бывший врач «Спартака» Юрий Васильков заявил, что после остановки сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену нужно завершить карьеру.