Бывший врач «Спартака» считает, что Эриксену нужно расстаться с футболом

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков считает, что после остановки сердца во время матча между Данией и Финляндией полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену нужно завершить карьеру.

«Прозвучал громкий звонок для футболиста и для его семьи. Если вернется, то попадет в зону риска.

Но сначала понять, что произошло и что предшествовало случившемуся. Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца — это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29, это рискованно», — приводит слова Василькова «Российская газета».

Также Васильев считает, что остановка сердца может иметь последствия в дальнейшем, поэтому стоит быть максимально осторожным.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее УЕФА объяснил решение возобновить матч Дании и Финляндии после инцидента с Эриксеном.