Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе на матч Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл впервые допустил ошибку в прогнозе на матч чемпионата Европы по футболу.

Перед матчем Евро-2020, который проходил в Санкт-Петербурге между сборными Словакии и Польши кот предсказал победу поляков.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Словакии.

Таким образом, кот Ахилл впервые ошибся в своем прогнозе на чемпионате Европы — 2020.

«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз»,— говорится в аккаунте питомца в Instagram.

Ранее кот угадал исход матча сборных Турции и Италии, который завершился победой итальянцев со счетом 0:3.

Также Ахилл предсказал результат первого матча сборной России против бельгийцев, в котором российская команда потерпела крупное поражение со счетом 0:3. Матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и завершится 11 июля.