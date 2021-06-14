Сборная Словакии одержала победу над командой Польши

Сборная Словакии в рамках первого тура Евро-2020 одержала победу над поляками со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

Уже на 18-й минуте вратарь сборной Польши Щенсны отправил мяч в свои ворота после удара словака Роберта Мака.

В начале второго тайма Линетти с передачи Рыбуса сравнял счет в матче.

На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Крыховяк получил вторую желтую карточку, став первым игроком, удаленным с поля на чемпионате Европы — 2020.

На 69-й минуте самый дорогой игрок сборной Словакии Милан Шкриниар забил победный мяч в ворота поляков.

Сборная Словакии сыграет 18 июня со шведами, а 23 июня с командой Испании.

Поляки 19 июня проведут матч с испанцами, а 23 июня в своем заключительном матче на групповом этапе встретятся с командой Швеции.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и завершится 11 июля.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Евро-2020. Группа E

Польша — Словакия — 1:2

Голы: 0:1 — Щенсны (АГ), 18; 1:1 — Линетти, 46, 1:2 — Шкриниар, 69

Ранее сборная Чехии одержала уверенную победу над Шотландией на Евро-2020.