Сборная Словакии одержала победу над командой Польши
Сборная Словакии в рамках первого тура Евро-2020 одержала победу над поляками со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».
Уже на 18-й минуте вратарь сборной Польши Щенсны отправил мяч в свои ворота после удара словака Роберта Мака.
В начале второго тайма Линетти с передачи Рыбуса сравнял счет в матче.
На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Крыховяк получил вторую желтую карточку, став первым игроком, удаленным с поля на чемпионате Европы — 2020.
На 69-й минуте самый дорогой игрок сборной Словакии Милан Шкриниар забил победный мяч в ворота поляков.
Сборная Словакии сыграет 18 июня со шведами, а 23 июня с командой Испании.
Поляки 19 июня проведут матч с испанцами, а 23 июня в своем заключительном матче на групповом этапе встретятся с командой Швеции.
Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и завершится 11 июля.
Напомним, Евро-2020 должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Евро-2020. Группа E
Польша — Словакия — 1:2
Голы: 0:1 — Щенсны (АГ), 18; 1:1 — Линетти, 46, 1:2 — Шкриниар, 69
Ранее сборная Чехии одержала уверенную победу над Шотландией на Евро-2020.