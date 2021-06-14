Сборная России — о Бузовой: «Кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией»

Сборная России отреагировала на скандал между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ».

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении официального Twitter команды.

Напомним, Бузова не сдержала слез после нескольких попыток Губерниева дождаться от звездной певицы ответа. Также Губерниев задал вопрос певице, когда она перестанет употреблять алкоголь по утрам.

Позже Дмитрий Губерниев извинился перед известной певицей в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Тихонов резко высказался в адрес комментатора Дмитрия Губерниева после эфира на «Матч-ТВ» с певицей Ольгой Бузовой.