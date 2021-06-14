Щенсны стал первым вратарем, забившим автогол на чемпионатах Европы

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал автором необычного достижения, став первым вратарем в истории Евро, забившим мяч в свои ворота.

В эти минуты в рамках чемпионата Европы — 2020 встречаются сборные Польши и Словакии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

На 18-й минуте после удара Роберта Мака польский голкипер Войцех Щенсны отправил мяч в свои ворота.

Как сообщает OptaJoe, Щенсны — первый вратарь в истории чемпионатов Европы, отправивший мяч в свои ворота.

Также польский голкипер установил другой антирекорд, пропустив самый ранний автогол в истории чемпионатов Европы, сообщает Squawka.

Предыдущий антирекорд принадлежал хорвату Игору Тудору, забившему мяч в свои ворота на 22-й минуте на Евро-2004.

Ранее стало известно, что армянские журналисты не получили аккредитации на Евро-2020.