Мирзоян посетовал на отсутствие в сборной России классных футболистов

Прославленный советский футболист, бывший игрок московского «Спартака», а ныне председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян по итогам матча между сборными России и Бельгии на Еврор-2020 констатировал, что в нашей национальной команде нет игроков высокого класса. Он подчеркнул, что не хочет ни в чем упрекать футболистов нашей сборной, но при этом посетовал, что в России нет школы.

«Против такого нападающего, как Лукаку, да и других игроков, которые выше классом, нет у нас футболистов. Нет игроков обороны, особенно центральной зоны. Мы их не растим. На сегодняшний день мы видим Джикию, он боец. Он всегда практически последним отрабатывает, в подкате где-то достает, прерывает атаку. Он хороший футболист. Но защитник не должен быть на земле, он должен всегда стоять на ногах, опережать действия нападающих, создавать им ловушки, заманивать, чтобы они не могли обострить игру. Со времен развала Советского Союза мы потеряли отечественную школу. Вот есть Головин — взяли его в «Монако». Смотрим здесь — а он лидер сборной команды? Нам нужно растить лидеров, игроков высокого класса.

Посмотрите на нашу школу вратарей. У нас сегодня все отбивают мяч ладошками перед собой. Это не упрек Шунину — его так учили, но это неправильно. Наша школа вратарей была одна из лучших в мире, неспроста же Лев Яшин величайший в мире. Раньше, когда летели мячи, которые было трудно принять и зафиксировать, то его отбивали, сопровождая рукой, чтобы мяч ушел за линию ворот. А отбивать перед собой — очень редко когда защитник может помочь вратарю. Поэтому нужно, конечно, обратить большое внимание на то, чтобы мы готовили хороших, классных игроков. Тогда можно будет говорить об игре, если будет классная команда, и Россия с Бельгией будет одинакова по силе. А сейчас они сильнее индивидуально», — сказал Мирзоян «Газете.Ru».

Сборная России уступила бельгийцам со счетом 0:3 и на данный момент занимает последнее место в группе В. Нашим следующий соперником станет Финляндия, этот матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее Александр Мирзоян допустил, что на поражение России от Бельгии повлиял инцидент с датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в игре с Финляндией.