Экс-тренер сборной Украины о России: не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало

Экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал скандальную ситуацию с формой сборной Украины на чемпионате Европы — 2020.

«Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола (УАФ) — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к этой стране. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки.

Меня интересует футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я его уважаю. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, 6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее Леонид Буряк заявил, что у России убедительная и хорошая команда.