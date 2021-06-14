В Госдуме ответили на резкие слова президента «Карпат» в адрес сборной России

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ответил на резкие слова главы «Карпат» Олега Смалийчука в адрес национальной команды России после поражения от Бельгии со счетом 0:3 на чемпионате Европы — 2020.

Напомним, после игры глава львовского клуба сказал: «*** [поимели] москалей, что еще может быть лучше?», а также добавил, что ненавидит россиян.

«Президенту «Карпат» не стоило комментировать поражение сборной России в такой хамской манере. Это не этично по отношению к коллегам. Это недопустимы в цивилизованном спорте. Такая реакция показывает полную слабость этого человека.

Никому не известный президент никому не нужного клуба, который в своей жизни ничего не завоевал. Что он хочет этим добиться? Пару-тройку подписчиков в инстаграме? Так он их получит. А в целом не стоит всерьез воспринимать слова таких людей», — приводит слова Свищева Sport24.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее актер Валерий Баринов поделился мнением о поражении сборной Украины в матче с Нидерландами.