Актер Баринов: украинцы не трусят, а у России вечно дрожь в коленках

Известный актер, народный артист РФ Валерий Баринов поделился мнением о поражении сборной Украины в матче с Нидерландами (2:3) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Мне понравилась сборная Украины: высокая культура паса, мало ошибок, борются до конца. Смотрятся намного интереснее сборной России. Самое главное — украинцы не трусят. А у наших вечно дрожь в коленках. Особенно это заметно по первому пропущенному голу. Украинцы сильнее психологически. Когда они начинают бороться, они не паникуют. А у нас начинается дергание.

Вы можете представить, что наши отыграют два мяча у Бельгии? Если даже случится, то там такой автобус выстроится. А украинцы не сдались, даже когда сравняли счет, они думали о победе. Может быть, за это их и наказали. Но лучше проиграть так как они, чем безвольно влететь в три мяча от Бельгии», — цитирует Баринова «СЭ».

Напомним российская сборная в стартовой игре турнира уступила Бельгии 0:3.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет матч со сборной Дании 21 июня.

В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк заявил, что у России убедительная и хорошая команда.