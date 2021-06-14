Глава FIBA временно покинул пост из-за расследований по делу о сексуальных домогательствах

Хамане Ньянг из Мали решил оставить должность президента Международной федерации баскетбола (FIBA) на время расследования в отношении членов Федерации баскетбола Мали по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Чиновнику вменяют в вину бездействие на посту руководителя федерации Мали, в истории которой отыскали эпизоды с домогательствами.

Буквально на днях FIBA получила сообщения о систематических сексуальных домогательствах в баскетболе Мали, национальной федерацией которой руководил Ньянг с 1999 по 2007 год. Речь идет о жалобах игроков женских и молодежных команд этой страны, которые обвиняли тренеров в преследовании и непристойном поведении.

Предполагаемыми виновниками являются тренеры Амаду Бамба, Умар Сиссоко и представитель федерации Харио Маига, все они отстранены от деятельности. Сам Ньянг категорически отвергает обвинения.

Вести расследование, по сообщению официального сайта FIBA, будет независимый специалист по этике Ричард Макларен из Канады, который занимался делом о допинге в российском спорте.

Ранее главу Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло обвинили в сексуальных домогательствах.