Уткин назвал пару комментаторов Первого канала слабой и бессмысленной
Известный блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал комментаторов Первого канала Павла Занозина и Александра Кузмака, которые работали на матче сборной Украины с Нидерландами на чемпионате Европы — 2020.
Напомним, что встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2. На Первом канале игру комментировали Павел Занозин и Александр Кузмак.
«Не думаю, что из всех комментаторов турнира возможно составить пару более слабую и бессмысленную, чем Занозин-Кузмак», — написал журналист в Twitter.
Чемпионат Европы — 2020. Группа C
Нидерланды — Украина — 3:2
Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.
Ранее Василий Уткин сравнил поражение главного тренера сборной России Станислава Черчесова и наличие у него игровых идей.