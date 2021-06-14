«Айлендерс» обыграл «Тампу» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021
В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал и Райан Пулок.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Брейден Пойнт.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал одну результативную передачу.
Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин проводит отпуск в своем родном городе Коркино (Челябинская область).
Кубок Стэнли — 2021. Полуфинал. Первый матч.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2. Голы: 0:1 — Барзал, 0:2 — Пулок, 1:2 — Пойнт.