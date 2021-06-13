Нидерланды вырвали победу в матче с Украиной на Евро-2020

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через семь минут после перерыва счет открыл Жоржиньо Вейналдум. Ваутер Вегорст удвоил преимущество своей команды. За 15 минут до конца поединка Андрей Ярмоленко один мяч отыграл, а Роман Яремчук сравнял счет. Но в конце поединка Дензел Дюмфрис установил окончательный счет в матче.

В другом матче группы C Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).

В следующем туре украинцы сыграют Северной Македонией. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Нидерланды встретятся с Австрией. Матч пройдет 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020.