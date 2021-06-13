Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Сборная Австрии обыграла национальную команду Северной Македонии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 18-й минуте Штефан Лайнер вывел австрийцев вперед, но за 17 минут до перерыва Горан Пандев сравнял счет. В конце поединка Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович установили окончательный счет на табло.

В следующем туре Австрия сыграет против против Нидерландов. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Македонцы встретятся с Украиной. Команды выйдут на поле 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020. Группа C

Австрия — Македония — 3:1

Голы: 1:0 — Лайнер, 18; 1:1 — Пандев, 28; 2:1 — Грегорич, 78, 3:1 — Арнаутович, 89.

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