Джокович обыграл Циципаса в финале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче »Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась более четырех часов, завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 6:4.

Циципас выиграл два первых сета, но Джоковичу удалось перевернуть ход игры.

Джокович выиграл второй титул на «Ролан Гаррос».

Для Циципаса это был первый финал на «Ролан Гаррос».

В матче 1/2 финала Джокович обыграл Рафаэля Надаля. Встреча, которая продлилась 4 часа 13 минут, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2. Надаль выигрывал Открытый чемпионат Франции пять раз подряд (с 2016 по 2020 год).

В женской части соревнований россиянка Анастасия Павлюченкова уступила в решающем матче Барборе Крейчиковой из Чехии.

«Ролан Гаррос». Финал

Новак Джокович — Стефанос Циципас — 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 6:4.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Надаль впервые с 2016 года не выиграет «Ролан Гаррос».